Mehed murdsid möödunud nädalal populaarses kuurortlinnas Biarritzis asuvasse majja sisse ning teatasid, et vahetasid lukud ära. Nad kavatsesid antud häärberi loovutada Ukraina sõjapõgenikele, kes saaksid seal peavarju. Haffner nimetas antud häärberi ümber Ukraina villaks. Nad pöördusid ka Biarritzi linnavalitsuse poole, et saada ametlik kinnitus, et nende teguviis on seadusega kooskõlas.

Kuid meeste head kavatsused said lõpu, kui politsei murdis villa ukse maha ja arreteeris nad.

Kuid enne seda leidsid Haffner ja Savaliev villast mitmeid dokumente, mis kinnitasid, et villa on seotud Putiniga. Näiteks lebasid seal Tihhonova endise abikaasa, Venemaa noorima miljardäri Kirill Šamalovi dokumendid. Mitme allika väitel on antud villa omanikuks just Putini endine väimees, mitte Tihhonova.

Biarritz on Vene oligarhide poolt palavalt armastatud ning mitmed rikkurid on sinna kinnisvara soetanud. Putini enda perekond on antud linnaga seotud juba alates 1996. aastast, kui üks kinnistutest osteti tema vanima tütre Maria Vorontsova poolt ära. Suvekodu on sinna ostnud ka presidendi eksnaine Ljudmila. Tema häärberi aed soditi märtsi alguses täis Ukraina lippe ja roppuseid, mis olid suunatud just Putinile.