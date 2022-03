Tuntud stilisti Merit Boeijkensi kostüümi müügi nurjas sõda

Tuntud stilist ja modell Merit Boeijkens disainis mugava kostüümi ehk jumpsuit`i (pildil Meriti seljas), mis pidi märtsis Marati kaubamärgi all müüki tulema. Paraku on see sõja tõttu edasi lükatud, sest koostöö Valgevene õmblustööstusettevõtetega on katkenud.