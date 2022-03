Vitali Klõtško (50) on maailma kõige populaarsem Ukraina sportlane. Ta on juba tunnistanud, et on tapnud Vene sõdureid. “Kiiev on meie riigi süda. Ukraina pealinn on täna kogu Euroopa vabaduse eelpost. Kiievit me ära ei anna! Säilitame vastupanu! Koos peame vastu! Слава Украине!” Nii ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško mõni päev tagasi. Ta on Ukrainas võimas nähtus ja isegi Vene propaganda püüab temast mööda vaadata. Liiga populaarne oli ta omal ajal Vene poksijate, spordisõprade, pättide ja eriüksuslaste hulgas.