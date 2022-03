Põnev! Roald Johannson pakkis kohvrid ja läks laia maailma saadet filmima

"Mul on ülimalt hea meel, et oleme pärast koroonapandeemiat taaskord saanud liikuma ja lugusid tuleb üle maailma seinast seina," sõnas Roald.

Sel hooajal seikleb Roald Hawaii troopilises paradiisis, kus tema teele jäävad nii Maui saar kui Big Island, mustal mandril Keenias ja Lõuna-Aafrika vabariigis, Ameerika Ühendriikide läänerannikul San Franciscos ning paljudes muudes põnevates sihtkohades. "Reisid on täis koroonaga seotud ootamatusi ja raskusi, aga seda ägedam see kõik on olnud ja usun, et oleme saanud seljakotitäie põnevaid lugusid, mida vaatajateni tuua."