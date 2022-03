"Rannamaja" esimesest hooajast tuntuks saanud Ada Nelke on otsustanud viimastel kuudel võtta oma tervise ja keha luubi alla. Oma Youtube'i kanalil on ta jaganud videoid, kus ta eratreeneriga jõusaalis rassib ning mida ta kaalu langetamise nimel suhu pistab. Nüüd on esimesed tulemused juba näha.