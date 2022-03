Kroonika uus Kodu-eri müügil

Värske Kodu-eri kaanelugu on iseäranis inspireeriv, sest kes ei tahaks endale sellist kodu! Nimelt on laulja Merlyn Uusküla-Hein oma eramu sisustanud feng shui põhimõtete järgi nii, et küllus voolaks sisse, suhe õitseks ja kodus püsiks hea energia. "Kõik, mis puudutas ehituslikku külge, oli abikaasa Marko pärusmaa. See, mis silmaga nähtav, ehk siis sisustus ja interjöör on minu loodud," ütleb Merlyn.