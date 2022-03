VÕRDLE | Lõpuks tunnistas! Maailma üks kuulsamaid supermodelle Bella Hadid: 14-aastaselt käisin ilukirurgi noa all

Moepiibli Vogue aprillikuu kaaneloos paljastab ta, et lasi 14-aastaselt oma nina opereerida. Põhjus oli lihtne - ta tundis end oma vanema õe Gigi, kes on ka supermodell, koleda õena. "Ma tahaks nüüd, et ma oleks oma esivanematelt saadud nina alles jätnud. Ma usun, et ma oleks nüüdseks sellega harjunud," ütles Bella avameelses intervjuus.

Kui varem on modell öelnud, et ta pole lasknud oma nägu absoluutselt muuta, siis ta väidab ka nüüd, et ta pole peale nina midagi opereerinud. Siiski levivad sotsiaalmeedias fotod, kus on näha, et Bella teisedki näojooned on aastatega kardinaalselt muutunud. Tal endal on selleks aga kindel põhjendus: "Inimesed arvavad, et olen oma nägu täiesti ümber muutnud lihtsalt ühe pildi tõttu, millel ma teismelisena paistes välja nägin. Olen üsna kindel, et sa ei näe praegu sama välja, kui 13-aastaselt, eks?"

Ta väidab, et pole ka kunagi täitesüste lasknud teha, kuigi tema põsesarnad on aina rohkem esile kerkinud. "Mul pole süstidega probleeme, aga see pole lihtsalt minu jaoks. Kes arvab, et mul on silmad tõstetud või kuidas seda nimetatakse – see on näoteip! Vanim trikk, mida naised on kasutanud," selgitas ta.

Bella teismelisena: