VIDEO | Maskikandmisest keeldunud priimabaleriin tõmbas politseinike mõnitamiseks rinnad paljaks

Internetti on lekkinud video, kus staar, kellel oli niigi avar dekoltee, tõmbab oma dressipluusi luku lahti ja võtab oma partii rinnahoidjast välja. Põhjuseks oli see, et Volotškova tahtis teda ülekuulanud politseinikule tõestada, et ta näeb isegi üle 40-aastaselt välja parem kui tema. Staari käitumine jäi turvasalvestise peale ning nüüd on poolpaljast video jõudnud internetiavarustesse.