KLÕPS | Merylin Nau naudib elu rikka ja tüseda vanamehe jahil

MERYLIN NAU Foto: Robin Roots, Õhtuleht

"Rannamajast" tuntuks saanud Merylin Nau on oma suvehooajaga teinud algust juba nüüd Dubais. Kui muidu üritavad suunamudijad jätta muljet, nagu nad maksavad kõik ise kinni, siis Nau ei varja, et ta on suhkruissiga seilamas.