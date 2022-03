FOTO | Fännide muretsevad: kas Jessica Simpson on kõhnunemisega liiale läinud?

FOTO: Vida Press

Lauljatar ja telenägu Jessica Simpson on viimastel aastatel teinud oma väljanägemisega läbi suure muutuse. 2019. aastal tunnistas ta, et on kaotanud 50 kilogrammi, kuid tema värske Instagrami postitus tõestab, et ta on veelgi rohkem kõhemaks muutunud.