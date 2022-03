KUULA | Belgia ja Malta tänavused eurolood on selgunud

Belgiat sõidab Torinosse esindama Jérémie Makiese, kes esitab loo "Miss You". Eelmisel aastal võitis andekas mees kohaliku lauluvõistluse "The Voice Belgique". Seejärel leppisid belglased kokku, et Makiese võiks ka Eurovisionil osaleda.

Maltat esindab tänavu Eurovisionil Emma Muscat looga "I Am What I Am". Muscat on Itaalias varemgi esinenud. 2018. aastal osales ta Itaalia talendisaates nimega "Amici di Maria De Filippi" ning jõudis finaali.