Paralleelselt sellega, et Charlene on juba aasta aega võidelnud väidetavalt põskkoopapõletikuga ja selle tüsistustega, on levinud ka kuulujutud, et printsessi ja vürsti abielu on jätkuvalt lagunemise äärel. Need jätkusid ka ajal, mil Charlene oli juba Šveitsis asuvas erakliinikus võitlemas väidetava ravimisõltuvusega.

Albert käis nende kahe ühise lapse, Jacques'i ja Gabriellaga, Charlene'i külastamas vaid mõned korrad. Väidetavalt pidi printsess veetma oma sünnipäeva jaanuarikuus ilma pereliikmeteta. Kuigi vahepeal sahistati, et 43-aastane abielunaine on leidnud silmarõõmu, ärimehe Vladimir Doronini, siis need kuulujutud vaibusid.

Kuid värske teooria järgi tuli Charlene ravilt tagasi oma mehe kodumaale just Alberti tõttu.