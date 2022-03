OTSEBLOGI | Ukraina heaks! Alexela kontserdimajas toimub suurejooneline heategevuskontsert "Slava Ukraini"

MTÜ Slava Ukraini juhi Johanna-Maria Lehtme sõnul kasvab Ukrainas vajadus meditsiinivahendite ja toidukaupade järele iga tunniga. “See on tempo, millega peame olema võimelised omalt poolt abi koguma ja kohale toimetama – seda ka kõige ohtlikumatesse piirkondadesse,” lausus ta. "MTÜ Slava Ukraini poolt kriisikolletesse kohale toimetatud abi võtavad vastu Ukraina meedikud, kes teevad seda ka siis, kui on sattunud tule alla, et hoida elu haiglates, rindel, pommivarjendites ja tänavatel."

Heategevusliku kontserdi eesmärk on koguda televaatajate ja raadiokuulajate abil vähemalt 300 000 eurot - see tähendab kümmet kiirabiautot. “Üks auto suudab iga vahetusega päästa 10 elu - see on 20 elu ööpäevas,” lisas Tallinna Vanalinna Rotary Klubi president Andrus Kõresaar. Kogu heategevuskontserdi tulu läheb kiirabiautode kiirkorras ostmiseks, vajalike vahenditega sisustamiseks ja kiireks saatmiseks otse linnadesse, kust abipalveid saadakse.

MTÜ Slava Ukraini vabatahtlikud on tänaseks toimetanud sõjakoldesse kohale juba 21 kiirabiautot, mis on ostetud ja komplekteeritud Rotary Klubi liikmete abiga. Lisaks Rotary klubidele on suurimad toetajad Riigikaitse Edendamise SA ja Bolt.

MTÜ Slava Ukraini on Eesti ja Ukraina inimeste kodanikualgatus, mille eesmärk on koostöös Eesti Rotary liikumise, mitmete organisatsioonide ja eraisikutega pakkuda humanitaarabi Ukrainale. Üheskoos aidatakse säilitada elu Ukraina linnades, tänaval ja keldrites.

Heategevusliku kontserdi on koostöös MTÜ-ga Slava Ukraini ellu kutsunud Andres Kõpper, Mart Normet, Anneli Savitski, Mihkel Sirelpuu, Priit Mikk, Terje ja Ruslan Trochynskyi. Tehnika ja kogu oma meeskonnaga toetavad: Eventech, RGB Baltic, Levira ja Fookus Pookus. Tele- ja raadiokontserdi toimumise koht on Alexela Kontserdimaja ning otseülekanne on jälgitav Kanal 2, Raadio 2, Raadio 4 ning Postimees veebi vahendusel.

MTÜ Slava Ukraini tegevust saavad nii eraisikud kui ka organisatsioonid toetada rahaliste ja esemeliste annetustega. MTÜ-l on kogumispunktid Tallinnas ja Tartus, kus vajalikku abi aitavad koondada ja komplekteerida vabatahtlikud. Vaata lähemalt Facebook, Instagram.