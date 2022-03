Esimesed Augustibluusi esinejad on selgunud: üles astuvad paljud armastatud artistid

Kokku toimub Haapsalus festivali raames kolmkümmend kontserti, täpne ajakava koos kõikide esinejatega tehakse teatavaks käesoleva aasta mais. Mitmeid häid uudiseid on bluusisõpradele aga juba praegu.

Erilist tähelepanu väärib Manhattani juurte ja Indiana ning Chicago muusikalise kasvatusega Tad Robinson, kel ette näidata kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni. 1934. aastal loodud Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on ta jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu.

Ka Laur Joametsa talendi austajatele on Augustibluusil uudis. Nimelt saabub otse Nashville’ist Haapsallu Eesti edukaima kitarristi ja Lõuna-Aafrika päritolu lauljanna Laura Reedi bänd LORE. Duo, mis segab grunge, bluusi ja roki elemente ehedateks elektrilisteks Americana hümnideks, ilmutas möödunud aastal albumi, mille esiksinglit "Surrender" esmaesitleti muusikaajakirjas Rolling Stone ning sel olevaid lugusid mängivad ka mitmed Eesti raadiojaamad.

Selgunud on ka üks festivali suurtest eriprojektidest. Nimelt astub esmakordselt Augustibluusi lavale Karl-Erik Taukar spetsiaalselt selleks festivaliks loodud kavaga “Sinine Laupäev: Taukar Goes Blues”. Tegemist on ainukordse ülesastumisega, kus Taukar koos erikülalistega toob lavale valiku põnevaid töötlusi eesti bluusi kullafondi kuuluvatest paladest.