Näitleja Helene Vannari suri 73-aastasena

1990. aastal pälvis ta Eesti teatriliidu naispeaosatäitja preemia, 2000. aastal raadioteatri näitlejaauhinna, 2011. aastal teatriliidu naiskõrvalosatäitja auhinna rolli eest lavastuses "Keskööpäike", 2004. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi, 2017. aastal Linnateatri kolleegipreemia parima naiskõrvalosa rollide eest lavastustes "See hetk" ja "Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama" ning 2021. aastal Oskar Lutsu huumoripreemia.

"Noh, mu enesetunne on hea. Väga hea. Aga on mõned pöördelised sammd tulemas. Loodan, et ka pärast seda on tervis hea," sõnas ta toona ja tunnistas, et ees ootab operatsioon. "Kui arste uskuda, siis ta ütles, et raske," vastas Vannari Välba küsimusele, kui ränk eelolev operatsioon tõotab tulla. "Aga kuna mind pole kunagi opereeritud, siis mul puudub kogemus," nentis ta.