FOTO: Vida Press

Endine Austraalia esikaunitar Olivia Molly McKeone on otsustanud näidata otseses mõttes oma tõelist palet. Nimelt on homme 30. sünnipäeva tähistav naine võidelnud terve oma elu aknega, mida ta on aastaid suutnud varjata. Nüüd paljastas ta oma meikimata näo.