VIDEO | Ruslan Trochynskyi: vaatan iga pommitamise järel, kas minu Ukrainas elavate lähedaste sotsiaalmeediakontodel ikka roheline tuluke põleb

"Ikka raske on. Kevad peaks olema midagi sellist, kus tulevad muutused ja me kõik ootasime seda peale talve. Aga kõik me teame, et praegu on sõda Ukrainas ja rõõmustada keegi ei taha," rääkis Trochynskyi Kroonikale antud videointervjuus.

Donetski oblastis sündinud Trochynskyi on pidevalt kontaktis enda lähedastega Ukrainas. "Vaatan iga päev, isegi kui me ei räägi, et kas neil on ikka "roheline" tuluke messengeris ja mida keegi postitab. Näiteks oli just pommitamine Kiievis, just selles rajoonis, kus ma õppisin ja kus ma elasin," rääkis muusik kurvalt. Aga lisas ka, et ta on uhke selle üle, et Ukraina võitleb ja ei anna alla.