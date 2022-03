Marilyn Mansoni tumedad teod. Ta piinas kuulsat kallimat elektrišokiga ja lõi piitsaga

Näitlejatar paljastas eelmisel aastal, et suhe Mansoniga, kelle kodanikunimi on Brian Warner, oli vägivaldne. Nad olid koos peaaegu neli aastat, millest seitse kuud olid nad ka kihlatud. Nende suhe, mis tuli avalikuks 2007. aastal, sai juba toona palju negatiivset vastukaja, sest Wood oli saanud alles täisealiseks ning Manson oli temast kaks korda vanem.

Siiski poleks toona osanud keegi aimata, milliseid õuduseid peab noor naine suletud uste taga läbi elama. Vaatamata sellele, et nende suhe lõppes juba 11 aastat tagasi, on Manson Woodi kummitamas siiani ning ta on väidetavalt ähvardanud näitleja poega seksuaalselt rünnata.