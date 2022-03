FOTOD | Nii särav! 65-aastane Kim Cattrall näeb välja parem kui iialgi varem

Kuigi Cattralli tegelaskuju Samantha oli kultussarjas pigem ilusüstide poolt, siis värsked fotod ja videod tõestavad, et näitlejatar ise on otsustanud vananeda väärikalt.

Viimasel ajal on staar olnud seotud "How I Met Your Motheri" uusversiooni filmimisega, kus ta kehastab peategelase Sophie vanemat versiooni.