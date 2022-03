Printsess viidi eralennukiga ravile novembri keskpaigas. Ta oli vaid nädal varem jõudnud tagasi Monacosse Lõuna-Aafrika Vabariigist, kus ta oli olnud 2021. aasta algusest saadik. Palee ametlik väide on olnud see, et LAVis võitles Charlene põskkoopapõletikuga ning Šveitsis viibis ta ravil meeletu väsimuse tõttu. Kuid välismeedias on ringelnud erinevaid kuulujutte alustades abielukriisist vürst Albertiga kuni untsu läinud iluoperatsioonini välja.