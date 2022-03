Arnold Schwarzenegger pöördus venelaste ja Putini poole: te alustasite seda sõda, te peate selle sõja ka peatama

"Vene rahva tugevus ja süda on mind alati inspireerinud. Seetõttu loodan, et lubate mul rääkida teile tõtt Ukraina sõja ja seal toimuva kohta. Kellelegi ei meeldi kuulata oma valitsuse kriitikat... Ma saan kõigest aru. Kuid vene rahva kauaaegse sõbrana loodan, et kuulete, mida ma teile räägin," usub Arnold.