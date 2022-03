"Kell oli neli hommikul. Võib-olla kell pool viis, umbes nii. Ma ärkasin tohutu kõmaka peale, kuigi elasin kesklinna hotellis. Aga see oli nii vali heli, et äratas mind üles. Ja see oli pommitamine. Nad pommitasid Kiievit, Harkivit ja Odessat. Ma ei saanud aru, mis toimub, polnud plahvatusi varem kuulnud," rääkis Ponomartšuk.