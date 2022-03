FOTOD | Kogu tulu Ukraina lastele! Tõnis Niinemets tõi publikuni heategevusliku etenduse

Täna, 17. märtsil jõudis publiku ette stand-up etendus 24/7. Etenduse tulud annetatakse MTÜ Igale Lapsele Pere vahendusel Ukraina sõjas kannatavate laste aitamiseks.

"Rahuajal on loomeinimese roll ühiskonnas pakkuda positiivseid ja puudutavaid elamusi. Kriisi ajal oleme me kõik nii tugevalt puudutatud väga negatiivsetest sündmustest ning kõik mõtlevad täna kuidas saab panustada? Me leiame, et saame lisaks senistele võimalustele annetada raha, lisada ühe fookuse. Lapsed on meie kõigi jaoks oluline teema, lapsed on kõige kaitsetumad. Läbi meie korraldatud etenduse saavad inimesed valida lastele suunatud annetuse ning me loodame, et see etendus annab vaatajatele natukenegi tagasi paremat enesetunnet, vähendab muret ja ühendab meid veelgi. See on meie tänu ja panus annetuste eest," rääkisid Karl Kermes ja Tõnis Niinemets.

Ukraina sõda on kestnud üle kahe nädala. Sajad tuhanded inimesed on sunnitud põgenema kodudest ja riigist. Ukrainas elab 7,5 miljonit last. ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo andmeil vajavad Ukraina rinde eesliinil viivitamatut kaitset ja abi 378 000 + last. Ligi 100 000 last on täiskasvanud saatjata, vanematest eraldatud, ümberasustatud perede lapsed või neil puudub vanemlik hoolitsus. Ukraina lapsed on tõsises ohus, peituvad varjendites ja keldrites. Olukord sõjakoldes ja piiril muutub igapäevaselt ja väga kiiresti. Need lapsed vajavad nii kohest, kui pikaajalist abi. Koostöös MTÜ-ga Igale Lapsele Pere suuname kogutud raha nende laste aitamiseks.