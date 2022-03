Tõnis Niinemetsa ja POINTI heategevusliku stand-up etendusega koguti annetusteks 21000 eurot

"Suur tänu kõigile, kes tulid, vaatasid, panustasid, toetasid. Loodame, et saime anda rõõmu ja head tuju selleks õhtuks ja ehk järgmisse päevagi. Olen kindel, et publiku abiga kogutud 21 000 Eurot läheb õigesse kohta ja katab mingilgi määral neid vajadusi, mida on hetkel karjuvalt palju," rääkis Tõnis Niinemets .

Ettevõtmine õnnestus! Ja õnnestus tänu publikule ning kindlasti ka tänu partneritele, kes õla alla panid. Tunne oli vägev, aitäh!. Konsulteerisime hommikul MTÜ Igale Lapsele Pere juhi, Jane Snaithiga. Saime teada, et praegu on kõige akuutsem vajadus laste ära toomine pommitatavatest linnadest. Transport on keeruline ja ohtlik, tegutseda tuleb kiiresti. Jätkuvalt on kümned tuhanded lapsed lõksus purustatud hoonete keldrites. Lastegruppide liigutamine on keeruline. Nende hulgas on alla aastaseid lapsi ning ka erivajadustega lapsi. Ja seni kuni abi ei jõua nendeni need kümned tuhanded lapsed lihtsalt ootavad," rääkis produtsent Karl Kermes.