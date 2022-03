Palju õnne! Kaja Kallase suguvõsa sai uue liikme võrra rikkamaks

2020. aasta veebruari lõpus avaldas Kaja, et temast sai tädi väikesele vennapojale. "Me saame edaspidi lisaks Eesti sünnipäevale tähistada ka vennapoja sünnipäeva, sest noorhärra otsustas eile sündida. Küll on nad ikka alguses väikesed," kirjutas peaminister toona.