Liina Ariadne Pedanik pulmadest: jagame oma suhet 24/7, seega oli tore hoida midagi vaid endale

Kuigi kihlus kestis kaks aastat, arvavad fännid, et pulmad tulid väga ootamatult. Uudishimulikel jälgijatel on noorpaarile kuhjaga küsimusi ja mõned arvavad suisa, et nad ootavad pisiperet.

Sky vahendab, et lauljatar Liina Ariadne jaoks oli pulmade salajas hoidmine oodatust lihtsam. "Me jagame oma suhet 24/7, seega oli tore hoida midagi vaid endale," ütleb naine.

Küsimusele, kas temal ja Martti Hallikul on niipea ka järelkasvu oodata vastab lauljanna: "See, et me nüüd abielus oleme ei tähenda, et nüüd kohe tuleb lapsi. Ma olen lihtsalt USA-s väga hea sööma peal." Loe pikemalt edasi Sky portaalist.