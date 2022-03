TV3 "Naabrist parem" uued paarid on selgunud ja oma kodu ehitamiseks valmis!

Täna tutvustasid "Naabrist parem" osalejapaarid end otse ehitus- ja võtteplatsil, mis sel kevadel paikneb Lauluväljakul. TV3 ja Inbanki koostöös valmivas sarjas muudavad merekonteinerid hubasteks kodudeks ohjeldamatud tegutsejad Maria ja Erkki, elamuste pakkujad Kertu-Liis ja Madis, perekond püsimatud Johanna ja Reio, seiklushimulised sõltumatud itinaised Sigrid ja Katariina ning kõigutamatud maakad Kirke ja Ander.

"Naabrist parema" saatejuhid Alari Kivisaar ja Maribel Vääna kinnitasid sarja avaüritusel, et uus hooaeg tuleb täiesti eriline, kuna osalejad on väga andekad, nutikad ja entusiastlikud.

"Naabrist parem" kümnenda juubelihooaja osalejad on:

Maria Mäe (20) ja Erkki Sillamaa (24) - ohjeldamatud tegutsejad

Spordilembesed noored Maria ja Erkki ei püsi pudeliski paigal. Kui parajasti korvpalli või võrkpalli mängida ei saa, armastavad nad teha tööd. Kadrinast ja selle lähistelt Määrist pärit paar armastabki maaelu just seepärast, et seal jagub kogu aeg toimetamist.

Kertu-Liis Haukka (22) ja Madis Kask (31) - elamuste pakkujad Kasekesed

Kertu ja Madis on noored armunud, kes äsja abiellusid ning seda saate võtete ajal.

Koos on olnud nad juba hetkest, mil Kertu esimest korda Madise kodu uksest sisse astus. „Tuli jutuks, et mul oleks vaja Tallinnasse kolida, Madis pakkus lahkelt paariks ööks oma korteri välja. Ta andis sõrme ja ma võtsin käe ning enam ära ei läinudki,” räägib Kertu. Oma suurimaks tugevuseks peavad Kasekesed seda, et nad oleks justkui loodud üksteisega koostööd tegema.

Johanna Nõupuu (26) ja Reio Moor (28) - perekond püsimatud

Õeks õppinud, kuid varem ka koka, teenindaja, noorsootöötaja ja kauplusejuhatajana töötanud Johanna ning autovaruosade müügimehe, hobibaarmani, ehitaja ja pärlilaeva töölisena leiba teeninud Reio suurim töö on praegu oma 1-aastase väikese poja eest hoolitsemine. Koos on läbi tehtud aga nii mõndagi, sest paar on Johanna ja Reio juba kaheksa aastat.

Sigrid Ojavee (27) ja Katariina Peksar (27) - seiklushimulised sõltumatud itinaised