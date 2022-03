Tanel Padari bändi koosseis muutub: mul on hea meel nüüd Taneliga ainult sõpradena edasi minna

"Viis aastat tagasi tuli mul tahtmine end teostada sooloartistina ja katsetada enamate stiilidega ja neid põimida, suunitlusega poppmuusikale, milles Kaspar on väga tugev ja jagasime ühist visiooni. Selle käigus sündis mitmeid hitte, näiteks "Parem veelgi", kuni sinnani, et saime kokku kogu "Sinu aeg" albumitäie materjali, mida Kaspar ka produtseeris," räägib Padar.

"Meid ühendab 15 aastat sõprust ja erinevad projektid ning mul on hea meel nüüd Taneliga ainult sõpradena edasi minna, ilma et töömured ja -jutud seda segaks," ütleb Kalluste ja lisab nagu Padargi, et see rock'n'rolli teekond on neil The Sunis läbi käidud ja ta keskendub pigem uutele muusikalistele projektidele ja naudib värske isa rõõme.