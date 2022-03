Grete vanem õde Grit Šadeiko tegeles samuti seitsmevõistlsega. Kergejõustikuga on tegelenud ka ta ema Deivi Šadeiko (Jäärats), kes on võitnud medaleid Eesti meistrivõistlustelt, ja isa Jaanus Šadeiko, kes on olnud mitu korda 100 meetri jooksu Eesti meistrivõistluste finaalis.