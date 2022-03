Roald Johannson meenutab ebameeldivat juhtumit: mul kukkus ära üks intervjuudest, mille pärast ma Hawaiile üldse sõitsin

"Läksin San Franciscosse ja Hawaiile siis, kui USAsse turiste veel ei lubatud, aga ajakirjaniku viisaga lasti mind riiki. 72 tundi enne väljalendu tegin Tallinnas PCR-testi, mis San Franciscos kehtis, aga paar tundi hiljem toimuma pidanud Hawaii lennule mind sellega ei lubatud. Ametnik vaatas mu Synlabis tehtud koroonatesti sertifikaati ja raputas pead. Lubas lennule, aga karantiid, et Hawaii mu vastu võtab, ei andnud. Oli kaks võimalust: kas lendan mandrilt Hawaiile ja kasutan oma ärarääkimise oskust või teen testi Franciscos, ootan tulemuse ära ja lendan seejärel Hawaiile. Arvestades, et lend mandrilt saarele kestab viis tundi, otsustasin viimase kasuks, ent paraku oli tol päeval testitegemise kontor tööpäeva lõpetanud ja pidin nii ehk naa ootama järgmist päeva. Võtsin kaotuse vastu – Eestis tehtud testi Hawaii ei tunnistanud, kaotasin 24 tundi tööaega, olin sunnitud võtma hotellis majutuse, millega ei olnud arvestanud, ja järgmisel hommikul tehtud koroonatest läks mulle maksma 225 dollarit! See oli kõige tavalisem antigeenitest, mida Eestis müüakse apteegis.