Sissi Nylia Benita ja Katariina Libe maalisid Ukraina laste toetuseks

Enese kunstnikuks kutsumise kohta ütles Katariina "Ringvaates", et kui igaühte, kes võtab pintsli kätte, kunstnikuks nimetada, siis see veidi devalveerib neid inimesi, kes seda reaalselt ülikoolis õpivad ja aastaid igapäevaselt praktiseerivad. Seetõttu on tal väga raske end kunstnikuks pidada.