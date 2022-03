Oh häda! Justin McNairni ekssõbrast strippar Rasmuse Instagram kustutati liigse alastuse pärast: olen šokis, sest seitse aastat tööd kadus hetkega!

Rasmus Klaos Foto: Annika Erik

Viimasel ajal on olnud mitmeid teateid, kus tuntud inimeste Facebooki või Instagrami kontod kaaperdatakse või kustutatakse. Sellises jamas on olnud Koit Toome ning siiani pole oma õiget Instagrami kontot tagasi saanud lauljanna Hanna-Liina Võsa. Nüüd tabas nagu välk selgest taevast sama häda Rasmus Klaosi, kes tuntud Justin McNairni stripitrupist ning kes nüüd teinud soolokarjääri. Instagrami meeskonna väitel oli konto kustutamise põhjus mehe liigne alastus piltidel ja videotel, millega Rasmus absoluutselt ei nõustu. "Tean paljusid naismodelle, kes on sisuliselt alasti, vaid nibu ja häbemepiirkond veidi udutatud ja nende kontod on kõik alles! Minul on alati kubemepiirkond kaetud olnud. See on ju diskrimineerimine."