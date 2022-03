Ka oligarhide eksnaised kannatavad: Abramovitši endine abikaasa on pugenud peitu, sest kardab oma raha pärast

Kunagine sõdur, kes veetis aastaid koos magnaadiga ja tema abikaasaga maailmas ringi reisides, ütleb, et häbistatud Londoni Chelsea jalgpalliklubi omaniku endine Irina elab nüüd hirmus, et tema priiskav elustiil on ohus.

55-aastasel naisel on Romaniga, kellega ta 2007. aastal lahutas, viis last. Mehe varad on Ühendkuningriigis külmutatud ja tema 1 miljard naela maksvat superjahti Eclipse nähti hiljuti Vahemerel.

Irina pole oma raha pärast ametliku surve alla veel sattunud.

Abramovitšide endine turvamees, keda The Sun´hoiab anonüümsena, ütles: "On vahet rahakusel ja rikkusel – ja siis on teine tase, mis on Roman Abramovitši varandus. See on skaalalt täiesti väljas." Irinal peaks olema varandust lausa 500 miljoni naela väärtuses.

The Suni allikas kirjeldas, kuidas endise stjuardessi Irina ostuharjumused näitasid, et raha pole tema jaoks kunagi probleem. "Ta oli alati Harrodsi kaubamaja kõige tähtsam klient. Ta hankis disainerrõivaid suurte hulkade kaupa. Ta on Londoni Imelda Marcos." Samuti pidavat naine käima igal õhtul Suurbritannia pealinnas restoranides aega veetmas.

"Nüüd ei tea ta, kuhu pöörduda. Ta kardab, et tema Ühendkuningriigis elatud päevad on lõplikult läbi," kirjeldas anonüümne allikas.