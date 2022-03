Kuninganna koju installeeritud uus abimees vihjab Elizabeth II tervise halvenemisele

Ajalehe The Sun andmetel kavatseb monarh järgmistel aastatel veeta rohkem aega just Craigowan Lodge'is. Nimelt on ta otsustanud pärast prints Philipi surma, et ta ei soovi enam Buckinghami palees elada ning Balmoralis asub ka kuninganna lahkunud abikaasa haud.

Nüüd on tema armastatud suvila Šoti mägismaal varustatud 20 000 naela maksva liftiga. Samuti paigaldatakse selllele uus turvavärav, kaasaegne sisetelefonisüsteem ja turvakaamerad.

Palee ametnikud on valmistanud ette ettevaatusabinõusd pärast spekulatsioone, et kuninganna on oma liikuvusega hädas olnud. Viimasel ajal pole ta saanud isegi oma koertega jalutamas käia.

"Pikemat aega on arvatud, et see oleks ideaalne koht, kus kuninganna saaks vanemana rohkem aega veeta," ütles allikas. "See on üks tema lemmikkohti terves riigis."