Kas Kanye on hulluks läinud? Räppar tahab Kim Kardashiani maatasa teha ja nõuab täielikku hooldusõigust laste üle

Kanye on üritanud levitada väiteid, nagu oleks kuulus tõsielustaar pidevalt lennus ning lapsi kasvatavad pigem nende hoidjad. Siiski leiavad räpparile lähedased allikad, et võimalus, et ta saab täieliku hooldusõiguse, on nullilähedane, sest viimasel ajal on ta meedias figureerinud ähvardavate Instagrami postitustega, mida ta on teinud Kardashiani ja tolle uue peika Pete Davidsoni suunal.

"Tema lähedased inimesed olid üsna šokeeritud ja on püüdnud teda veenda, et ta seda ei teeks, kuid ta on kindel, et tahab lapsi kasvatada täiskohaga. Kanye usub, et Kim on palju eemal töö tõttu ja Pete'iga koos aega veetmas ning et ta oleks parem lapsevanem," ütles allikas.