FOTOD | Tõelised pommid! Katie Price näitas nappides bikiinides oma 14. rinnaoperatsiooni vilju

Briti meedia väitel on viie lapse ema käinud rinnaoperatsioonil juba 14 korda, mõni allikas väidab, et tema partiid on kohandatud "vaid" 13 korral. Esimest korda käis Price oma rindu suurendamas juba 1998. aastal.

Ta on viimastel aastatel muutunud oma operatsioonidest rääkides aina avameelsemaks. Price on tunnistanud, et mitmed kohandamised on läinud untsu. Kolme aasta eest lasi ta korraga teha näopingulduse, rasvaimu ja pepu tõstmise, kuid tema haavad läksid mädanema ning ei paranenudki ära. Antud vigade parandamiseks pidi ta minema jälle noa alla, kuid isegi halvasti välja kukkunud operatsioonid pole pannud teda nendest loobuma.