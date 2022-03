FOTO | Palju õnne! Jüri Butšakovi perre sündis teine laps

"Kahekorde! Vägev on olla! Hea on olla! Uhke on olla!" kirjutas Butšakov Instagrami pandud pildi juurde. Beebiootus tuli avalikuks novembris ka tänu antud rakendusse tehtud postitusele.

Ka Annika ja Jüri kohtusid tänu sotsiaalmeediale. "Meie sotsmeedia suhtlus ei olnud pikk. Eks see ongi ju nii, et ütled tere-tere, teed mõne nalja ja väikse taustakontrolli, veendud, et hull ei ole, ja siis… Siis tuligi juba esimene käik kinno, kust oleks saanud ju ka veel otsa ümber pöörata. Aga tema sobis. Mul on siiani meeles esimene kord, see, milline ta välja nägi ja kuidas ta kinos seisis, kui sisse astusin. Ja seegi, kuidas õhtu lõppes. Esmamulje oli kohe nii mõjuv," on Jüri Kroonikale kirjeldanud.