FOTO: Erakogu

Juba aegade algusest on koroona põdemisega seotud ebameeldivat kõrvalnähtu, suurenenud juuksekadu. Kui alguses arvati, et see kimbutab vaid neid, kes raskelt haiglas põevad, siis paraku võib tabada liigne juuste väljalangemine ka neid, kel koroona kergelt möödunud.