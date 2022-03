Minevik kummitab? Selgus arvatav põhjus, miks Elizabeth II oma tervislikku seisundit pidevalt varjab

Väidetakse, et kuninganna ei soovi oma natuke halvematel päevadel avalikkuse ette tulla või pildile jääda, sest tal on eredalt meeles tema noorema õe Margareti viimased elukuud.

Nimelt ilmus printsess kuus kuud enne oma surma avalikkuse ette jõuetuna ning ratastooli aheldatuna. Ta oli saanud mitu insulti ning algselt ei pidanud ta üldse rohkem rahva ette saabuma, kuid toona tähistati kuninganna ema 101. sünnipäeva. Toona said kõik aru, et monarhi õde on peagi meie seast lahkumas. "See on kummitav vaatepilt, mida kuninganna kindlasti ei sooviks mäletada," ütles allikas.