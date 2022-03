Praegu on maailm pahupidi pööratud, ütleb legendaarne balletitantsija ja endine Estonia balleti kunstiline juht Toomas Edur (53). "On keerulised ja närvilised ajad. Muudkui pabistad, mis saab edasi. Kõik muretsevad," sõnab ta. Õnneks toob laps ellu nii palju rõõmu, et see aitab halbadele asjadele vähem mõelda. Toomas ja tema Estonia priimabaleriinist elukaaslane Alena Shkatula (37) said läinud aasta oktoobris pisitütre Lucy vanemateks. Alena on valgevenelanna ja tal on Valgevene kodakondsus.