Tšau, Hollywood! Sandra Bullock kaob ekraanidelt

47-aastane staar tunnistas, et võtetel olemine võtab nii palju aega, et ta on esimest korda oma karjääri jooksul otsustanud juhtme seinast tõmmata ja nautida laste kasvatamist. "Ma tahan olla kohas, mis teeb mind kõige õnnelikumaks. Hetkel on see koht minu kodu, kus on minu lapsed ja perekond," ütles Bullock hiljutises intervjuus.