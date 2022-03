Valmistub surmaks: eelmise sajandi üks suurimaid filmistaare teatas, et on valinud eutanaasia

Delon oli vahemikus 1960 kuni 1980 üks maailma tuntumaid filminäitlejaid ja seksisümboleid. Tema kuulsaimateks linateosteks on "Purple Noon", "Rocco and His Brothers", "L'Eclisse", "The Leopard" ja paljud teised.

Staar on nüüd otsustanud eutanaasia kasuks, sest tema tervis on aina halvenemas ning teda kimbutavad mitmed probleemid. Väidetavalt on osad neist terviseprobleemidest muutnud Deloni käitumist ning ta ei ole enam enda moodi. Seetõttu soovibki ta lõpetada oma elu vabatahtlikult mõnes raviasutuses.

Legendaarne näitleja elab hetkel Šveitsis, kus eutanaasia on seadusega lubatud ning talle on luba selleks antud. Siiski tunnistas tema poeg Anthony intervjuus RTL-ile, et ta on keeldunud oma isa elu lõpetamisse kaasa aitamisel, kuid mõistab tema probleeme.