Teiste ettevõtmiste seas omaaegse tuntud ööklubi BonBon üks omanikke ja esindusfiguure Andres Peets (62) on pärast klubi hääbumist ettevõtjana edasi liikunud. Uue äpi CelebMe käivitamine on sõja tõttu Ukrainas mõneks ajaks küll edasi lükatud. Andres on täheldanud, et tuhat kilomeetrit eemal toimuv on süstinud inimestesse ebakindlust ja Eestisse investeerinud välismaalased on juba soovinud siit oma raha välja tõmmata. “Muidugi võiksin olla kusagil restoranis ka klaverimängija, aga see ei ole minu unistus,” sõnab Andres, mõeldes olukorrale, kus on praegu ukrainlased – kui oled sunnitud oma kodust lahkuma.