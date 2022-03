Nad on lõpuks tulemas! Måneskin avalikustas Tallinna kontserdi toimumisaja ja paiskas müüki veel pileteid

Kahjuks peavad Måneskini fännid veel pikalt kannatama. Nimelt on Tallinna kontsert nende viimaseks kontserdiks 2023. aasta veebruaris algaval tuuril. Saku suurhalli lavale jõuavad nad alles järgmise aasta 19. mail. Lisaks on häid uudiseid neile, kes eelmisel sügisel piletitest ilma jäid – nimelt tulevad müüki ka lisapiletid! Eelmise aasta septembri lõpus müüdi kõik piletid välja vaid kolme tunniga.

Need, kellel pilet juba olemas on, ei pea midagi tegema – varasemalt ostetud piletid kehtivad automaatselt ka uuel kuupäeval.

“Meil on nii hea meel teile lõpuks teada anda, et LOUD KIDS tuur saab olema veel võimsam, lausa ülemaailmne! Jõuame oma esimesele tuurile USAsse ning Euroopa kontserte teeme rohkem ja suuremalt kui enne planeeritud.

Loomulikult on selliseid sõnumeid raske edastada kui samal ajal toimub Ukrainas kohutav sõda ja süütud inimesed kannatavad. Oleme toimuva tõttu väga kurvad ning südames ja mõtetes koos ukrainlastega. Võimul olevate inimeste otsuste tõttu, mis nii paljude süütute inimeste elusid mõjutavad, jätame me ära oma Venemaale planeeritud kontserdid. Me peame ühiselt toetama rahu, nüüd ja alati.”