Kas pere ikka teadis? Ott Kiivikas paljastas saates "Maskis laulja" osalemise tagamaad

„Peale minu ei teadnud osalemisest keegi. Loodan, et nad hiljem ikka mõistavad mind,“ muigab ta Õhtulehele antud kommentaaris. Seda enam oli perele korralik üllatus, kui Ott ootamatult Tordi kostüümi seest välja ilmus.

„Alguses ma hullus vaimustuses just polnud, kui öeldi, et oleksin Tort." Mõneti taheti sellega ka televaatajaid petta. „Olla lihtsalt mõni spordivahend oleks olnud väga reetev. Lisaks on ka mu hääl väga äratuntav, proovisime kuidagi vähemalt kostüümiga petta,“ selgitab Ott.