Kas bensiini hind läks liiga kõrgeks? Daddy Yankee tegi muusikaga lõpparve

"See jooks, millest on saanud maraton, näeb lõpuks finišijoont. Nüüd naudin seda, mida te kõik olete mulle andnud," ütles reggaeton'i laulja YouTube'i postitatud videoavalduses. "Inimesed ütlevad, et olen selle žanri looja kogu maailmas, kuid just teie andsite mulle võtme, et avada need uksed ja muuta see žanr üheks populaarseimaks maailmas."

"Ma annan sellega teile kõik stiilid, mida ma olen mingil ajahetkel kasutanud. "Legendaddy" – see on võitlus, see on pidu, see on sõda, see on romantika," selgitas laulja.