Vera Brežnevast on saanud venelaste viha sihtmärk: lauljatar põgenes Poola!

Viimased kuu aega pole Brežneva Venemaal saanud tegutsedagi, sest ta on öelnud välja, et on täielikult sõja vastu. See on toonud talle palju negatiivset vastukaja ning staar otsustas kolida vähemalt mõneks ajaks Poola.

Oma sotsiaalmeedias tänas ta inimesi, kes on teda ja Ukraina rahvast sellel raskel ajal toetanud. "Hing ei lõpeta valutamast, pisarad aina voolavad. On võimatu antud kohutava olukorraga leppida. Samas ei suuda ma ka uskuda seda, kui palju headust on inimestes ja kuidas võõrad või tuttavad on seda näidanud. Praegu on halbade uudiste, aga ka heade inimeste aeg," kirjutas 40-aastane Brežneva oma teatesse.

Kuid venelastel on superstaariga raske nõustuda ning teda süüdistatakse selles, et ta headel aegadel Venemaal terve varanduse teenis ning nüüd riigile vastu hakkas. Kommentaariumid on täis kirjutisi, kus loodetakse, et Brežnevalt ja tema muusikaprodutsendist abikaasalt Konstantin Meladzelt võetakse Venemaa kodakondsused ära. Samuti mõnitatakse lauljatari valikut kolida Poola, mis on mitme kommentaatori arvates "vaene riik".