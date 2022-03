GLAMUURSED FOTOD | Ettevõtjaid käisid tunnustamas mitmed tuntud ja jõukad kuulsused

KAASAT SAATMAS Lauljanna Maarja-Liis Ilus on viimastel aastatel keskendunud oma kahe lapse kasvatamisele. Galal oli ta saatjaks elukaaslasele Fred Kriegerile, kelle tööhaldustarkvara-idufirma Scoro väärtust on hinnatud Äripäeva rikaste edetabelis 27,5 miljonile eurole. Paar tõdes galal, et rasketel aegadel ammutavad nad rõõmu just lastest, kes veel maailmas toimuvaid koledusi ei adu.

FOTO: Kaarel Langemets