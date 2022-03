KURIOOSUM | Seitsmele Oscarile nomineeritud filmi peaosalist ei kutsutud galale, naine on täiesti ahastuses

Zegler teatas uudisest pühapäeval oma Instagrami kontol. Nimelt uuris üks fänn näitlejatarilt, et mida ta aasta tähtsaimale filmigalale selga paneb. "Mind ei ole kutsutud, nii et dressipüksid ja mu poiss-sõbra särk," kirjutas Zegler vastuseks.

Ta lisas juurde, et ta on proovinud saada kutset mitmest allikast, kuid siiani tulutult. "Ma loodan, et viimase hetke ime on juhtumas ja ma saan meie filmi kohapeal toetada, kuid mõned asjad lihtsalt lähevad vahepeal nii. Aitäh teile, et olite sama šokeeritud ja vihased kui mina," tänas ta fänne.