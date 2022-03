Näitlemisest loobuv Sandra Bullock avaldas filmi, mille tegemist ta häbeneb: see ei olnud üldse loogiline!

Bullock meenutas väljaandele TooFab koos enda uue filmi "Kadunud Linn" kaasstaari Daniel Radcliffe`iga karjääri jooksul mitte nii korda läinud projekte.

"Ma ausalt arvasin, et kui ma olin Harry Potteris ennast koolipoisiks riietanud, siis ma ei tundunud ennast just kõige lahedama isikuna maailmas," tunnistas Radcliffe. "Alles hiljem hakkasin ma tagasi vaatama ja leidsin, et see oli uskumatult lahe, ning tunnen endiselt nii. Päris kindlasti," lisas Potteri-staar.

"Sa võtsid praegu just minu mõtte fännide poolehoiu muutumisest ajas," sekkus Bullock. "Mul on aga üks film, mida keegi senini ei toeta ja milles osalemist ma endiselt häbenen. Selle nimi on "Kiirus 2". Ma olen seda ka mitmeid kordi avalikult tunnistanud. See [film] ei ole üldse loogiline. Aeglane paat. Ja liigub aeglaselt saare suunas," naeris Bullock.

Mäletatavasti pidi Bullocki tegelaskuju selles hittfilmi "Kiirus" 1997. aasta järjefilmis "Kiirus 2" – milles kahjuks megastaar Keanu reeves enam ei osalenud – pidurdama suurt kaaperdatud kruiisilaeva enne, kui see põrkab kokku õlitankeriga. Lõpuks põrkas laev kokku Saint Martini saarega, hävitades kohaliku sadama.

"See on film, mida ma soovi, et oleksin teinud, ja mille suhtes fännid oma esialgset meelt ei ole senini muutnud," lisas Bullock.

"Ma kuulsin, et sellel filmil olevat olnud mingisugune kultuslik armastus," sekkus vestlusesse Radcliffe, kuid Bullock seda märkust ei kuulnud. "Väga vähe muidugi. Mingi viis inimest. Tema (Bullocki karakter – toim) ja veel viis 12-aastast, kes vahtisid aeglast paati väikese saare suunas liikuvat," lisas Radcliffe naljatledes.

Radcliffe ja Bullock astuvad mõlemad üles uues filmis "Lost City" ("Kadunud linn"), milles teevad kaasa ka megsataarid Channing Tatum ja Brad Pitt.

